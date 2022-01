Serie A, scala un match. Toro-Fiorentina a lunedì? (Di sabato 8 gennaio 2022) Si prospetta ancora un calendario incerto per la giornata di domani in Serie A. Nella serata di ieri l’Udinese ha comunicato cinque nuovi casi di positività fino a raggiungere i 15 contagi, di cui 12 fra i calciatori. La partita con l’Atalanta, scrive La Gazzetta dello Sport, è destinata dunque a seguire la stessa sorte L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 8 gennaio 2022) Si prospetta ancora un calendario incerto per la giornata di domani inA. Nella serata di ieri l’Udinese ha comunicato cinque nuovi casi di positività fino a raggiungere i 15 contagi, di cui 12 fra i calciatori. La partita con l’Atalanta, scrive La Gazzetta dello Sport, è destinata dunque a seguire la stessa sorte L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Serie scala "Termovalorizzatore e nuovo biodigestore ma per la nuova discarica Parcaroli dovrà rimboccarsi le maniche" ... vedasi il documento firmato da una serie di sindaci, i ricorsi al Tar, i comitati anti discarica, ... io mi batterà laddove ce ne sono di idonei, al di fuori di attività agricole su larga scala, ...

CES 2022: confronto a distanza tra le taiwanesi Asus e Gigabyte ... per 2.7 kg), con un QHD che assicura 165 Hz di refresh rate e il 100% sulla scala colore DCI - P3 ... con funzione MUX Switch , fornite da Nvidia che, nella serie GeForce RTX, si spingeranno fino alla ...

Scala: «Parma, per tornare in serie A serve un miracolo» Sport Parma Calcio caos, per la serie A c'è di nuovo il rischio porte chiuse In Lega Calcio si doveva parlare della situazione dei diritti audiovisivi nell’area del Medio Oriente e del Nord Africa ma, come era facilmente prevedibile, il tema principale di cui hanno parlato le ...

Calcio: Serie C, rinviata 22a giornata per covid Roma, 7 gen. E' stata rinviata la 22/a giornata, terza di ritorno, del campionato di serie C, che era in programma per il 16 gennaio. "Il Presidente della Lega ...

