Roma, resti umani trovati in spiaggia ad Anzio (Di sabato 8 gennaio 2022) resti umani sono stati trovati sulla spiaggia a Lavinio-Lido di Enea sul litorale di Anzio (Roma). Dopo la segnalazione di un passante al 112 sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Anzio. Il ritrovamento choc è una parte di una mandibola umana, presumibilmente trasportata dalle onde del mare: è stata sequestrata e trasportata all'obitorio di Tor Vergata per gli accertamenti tecnici. L'articolo proviene da Italia Sera.

