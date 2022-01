Roma, Maitland Niles corre verso la Juventus (Di sabato 8 gennaio 2022) La Roma può contare su una nuova freccia sul suo arco e si chiama Maitland Niles: l’esterno corre verso la Juventus Maitland Niles è arrivato a Roma e ora punta dritto verso la Juventus. L’esterno arrivato dalla Premier è una nuova freccia nell’arco di Mourinho che ora spera di poterlo schierare contro i bianconeri. Resta vivo il ballottaggio con El Shaarawy sulla destra per prendere il posto di Karsdorp. Maitland Niles è già pronto per giocare e questa è la notizia positiva dopo la doppia squalifica in difesa per la Roma. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Lapuò contare su una nuova freccia sul suo arco e si chiama: l’esternolaè arrivato ae ora punta drittola. L’esterno arrivato dalla Premier è una nuova freccia nell’arco di Mourinho che ora spera di poterlo schierare contro i bianconeri. Resta vivo il ballottaggio con El Shaarawy sulla destra per prendere il posto di Karsdorp.è già pronto per giocare e questa è la notizia positiva dopo la doppia squalifica in difesa per la. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

