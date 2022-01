Rientro a scuola e Covid | cresce il fronte della Dad

(Di domenica 9 gennaio 2022) Continua il braccio di ferro per il ritornoin presenza. In vista di lunedì, data in cui si ritorna sui banchi dopo le festività natalizie, si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza o per un rinvioripresa in presenza sia dalle Regioni che dai presidi che pongono anche un problema di privacy relativo allo stato vaccinale degli studenti. Il governo, però, non intende fare marcia indietro. “Abbiamo affermato il principio importante di avere unain presenza, ma abbiamo regolato anche la possibilità, per casi specifici e mirati, di un usodidattica a distanza, per un tempo limitato” ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a SkyTg24. “Non solo abbiamo confermato il principio basein presenza, ma ...

ROMA - Dopo la Campania, la Sicilia. Laqui non riparte subito, cioè domani. Non ci sono le condizioni . Servono altri tre giorni "... le regole per ilin classe Sottosegretario Sasso: "...Il Governo tira dritto sullama dal territorio, a 48 ore dalin classe, si susseguono iniziative e appelli per un cambio di strategia, per un sostanziale rinvio delle lezioni in presenza. In una sorta di battaglia ...Restano con la bandiera No Dad alzata quelli di Priorità alla scuola: “Consideriamo come una vittoria un evento del tutto consueto nel calendario civile e sociale del Paese, quale il rientro a scuola ...Il governo tira dritto, ma si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza. Il ministro Bianchi: 'L'aumento dei contagi c'è stato a scuola ...