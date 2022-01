Omicidio Beppe Alfano | la figlia | “Revisione processo per mandanti è uno scandalo”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Anche Assostampa Siciliana ricorda oggi, cronista ucciso ventinove anni fa, l’8 gennaio 1993, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) a colpi di arma da fuoco. Di mestiere faceva l’insegnante – aveva insegnato per anni anche a Cavedine, in Trentino – ma svolgeva attività di cronaca e di inchiesta per le emittenti locali e come corrispondente del quotidiano “La first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

robertoleone11 : Anniversario omicidio Beppe Alfano, Assostampa Sicilia: “Ucciso dalla mafia, istituzioni vigilino sulla sua memoria” - GiornaleLORA : Anniversario omicidio Beppe Alfano, Assostampa Sicilia: “ucciso dalla mafia, istituzioni vigilino sulla sua memoria” - PFerrario : il principio della IRRESPONSABILITA'. grillo recidivo. cronaca del processo e condanna del 'comico' beppe grillo p… - TgrRaiSicilia : 29 anni fa l'omicidio del giornalista Beppe #Alfano a #Barcellona Pozzo di Gotto. Per il delitto si cerca ancora la… - 24live_it : Barcellona, la pioggia non ferma il ricordo dell’anniversario dell’omicidio di Beppe Alfano - -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Beppe

È il caso di Giuseppe Aldo Alfano detto, il giornalista, corrispondente della Sicilia di ... poi condannato all'ergastolo per l'del giornalista Pippo Fava e per le stragi di Capaci e via ...... a ormai 29 anni dal suo, che di quella esecuzione in piena regola conosciamo i bracci armati ma non i mandanti. Il modo migliore per alimentare la memoria diAlfano è non rassegnarsi, ...Tre proiettili calibro 22 uccisero, l’8 gennaio di 29 anni fa, il giornalista Beppe Alfano a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Mi piace ricordarlo con questa meravigliosa foto, in cui con lui ...La pioggia battente, che sta cadendo da ore su Barcellona Pozzo di Gotto, non ha fermato la cerimonia di commemorazione per il 29esimo anniversario dell’omicidio di Beppe Alfano, avvenuto la... Vai al ...