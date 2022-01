MULTI Rilasciato XLink Kai v7 4 42

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il teamKai haquesta mattina un nuovo aggiornamento diKai con una nuova versione 7.4.42.Kai è un programma che consente di giocare online ai videogiochi con supporto per le modalitàplayer LAN . Consente ai giocatori su GameCube , Nintendo Switch , PlayStation 2 , PlayStation 3 , PlayStation 4/5 , PlayStation Portatile , PlayStation Vita , Xbox , Xbox 360 e Xbox One di giocare su Internet utilizzando una configurazione di rete che simula una rete locale ( LAN).È dotato di lobby di chat integrate in cui i giocatori possono incontrarsi e conversare prima di iniziare una sessione di gioco. Per alcuni giochi sono integrate anche le lobby di clan, tornei e ladder. È possibile trovare un elenco di giochi compatibili sul sito Web Team-. A partire dalla ...

