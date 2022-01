Milinkovic tuona | “Lo Monaco? A Catania vendeva le partite Messina fallito per lui”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic tuona

Mediagol.it

7 : il Sergente sembra sonnecchiare, ma nel secondo tempo sale in cattedra e il suo gol ... Nella ripresa però il Comandantenello spogliatoio e tutto torna al suo posto. Rimonta da 1 - ...... 'Chi vuole sposare il progetto resti -- o altrimenti fra due mesi può andar via'. Per ... Leiva insegue l'aria,brontola e si limita a vincere i duelli aerei sui lanci di Reina. Così ...Non si spengono i riflettori sulla querelle Lo Monaco-Milinkovic. Dopo le dichiarazioni del direttore generale del Messina, tornato a parlare dei messaggi resi pubblici dal giocatore, Milinkovic ha ...L'allenatore biancoceleste chiede chiarezza e una linea da seguire dopo il caos generato dall'organizzazione dell'ultima giornata di Serie A.