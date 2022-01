In difesa di Emily in Paris | leggerezza allo stato puro

(Di sabato 8 gennaio 2022) La seconda stagione diin, la serie Netflix che racconta le avventure di una giovane americana a Parigi, tra innamoramenti, champagne a profusione, lusso e feste instagrammabili, è un successo di pubblico come lo è stata la prima stagione. Perché è scritta benissimo (da Darren Star) e recitata con freschezza (da tutti gli attori, nessuno escluso); perché è una commedia romantica che si sorseggia episodio dopo episodio come un buon bicchiere di Veuve Clicquot; perché è leggera e dice n’è incredibilmente bisogno in questo periodo. Eppure, in questi giorni, come accadde in occasione dei primi episodi usciti nell’autunno 2020, è tutto un arricciare il naso, un puntare il dito contro gli “insopportabili stereotipi” veicolati dai personaggi della serie, con schiere di critici agguerriti che analizzano ...

