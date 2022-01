“Il padrone del mondo” parte seconda. L’utopia del trionfalismo cattolico (Di sabato 8 gennaio 2022) È dal 2013 che di tanto in tanto – l’ultima volta a inizio dicembre – nelle risposte del Papa ai giornalisti affiora Il padrone del mondo di R. H. Benson, insieme all’allusione ai pericoli di un futuro “governo sovranazionale”. Cercando in rete, si scopre che la citazione ha innescato un dibattito tra interpreti e vaticanisti, divisi nel giudicare quanto il Papa abbia davvero letto l’opera di Benson e quanto legittimamente possa annetterla alla sua visione del rapporto tra la Chiesa e il mondo. Di questa visione, tuttavia, per quanto riguarda Benson, il libro citato è solo una metà. Nel 1911, dato che il suo racconto di un futuro in cui il “pensiero moderno” si afferma riducendo la Chiesa e i credenti a esigua minoranza perseguitata aveva scoraggiato “i cristiani ottimisti”, il sacerdote inglese si esercitò nell’esperimento di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) È dal 2013 che di tanto in tanto – l’ultima volta a inizio dicembre – nelle risposte del Papa ai giornalisti affiora Ildeldi R. H. Benson, insieme all’allusione ai pericoli di un futuro “governo sovranazionale”. Cercando in rete, si scopre che la citazione ha innescato un dibattito tra interpreti e vaticanisti, divisi nel giudicare quanto il Papa abbia davvero letto l’opera di Benson e quanto legittimamente possa annetterla alla sua visione del rapporto tra la Chiesa e il. Di questa visione, tuttavia, per quanto riguarda Benson, il libro citato è solo una metà. Nel 1911, dato che il suo racconto di un futuro in cui il “pensiero moderno” si afferma riducendo la Chiesa e i credenti a esigua minoranza perseguitata aveva scoraggiato “i cristiani ottimisti”, il sacerdote inglese si esercitò nell’esperimento di ...

Advertising

lupovittorio42 : @pasquinonaz La sua legge è ad uso e consumo del suo padrone Berlusconi.. - ironorehopper : @confundustria Ha fatto molto, invece: per il suo Padrone, mettendo la firma (e - purtroppo - la faccia) alla nota… - Marco07267236 : @MarinoMorgana Credo sia più giusto dire che le popolazioni hanno dimostrato in modo schiacciante la volontà di ess… - 0760patriot : È triste pensare di vivere in un paese che in passato era padrone del mondo, e oggi un paese di pecore impaurite!!!! - ninarosesnow : RT @heythreshold: @simo_cantatore davide è proprio l'emblema del buffone di corte che incapace di essere protagonista vive sempre all'ombra… -