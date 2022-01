Igor Minerva | tale e quale a Claudio Baglioni | il cantante torna in tv

Leggi su ck12

(Di sabato 8 gennaio 2022)è un cantautore grande appassionato dell’artista romano. Inprogramma si è già esibito: carriera e vita privata Lombardo di Crema, in provincia di Cremna, 50enne quest’anno,come tutti i musicisti si è avvicinato al canto e gli strumenti da bambino, quando ha scoperto la sua grande passione grazie alla zia che aveva molti 45 giri.(foto Facebook)Fan sfegatato di, ama suonare i successi delche ha scoperto a 13. Un giorno un’amica gli dà un disco die da allora non ha mai lasciato quella musica. Tutto ciò che ascoltava in casa, i grandi autori degli anni ’60 da Celentano a Morandi passando per Bobby Solo, lo ...