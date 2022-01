“I vax uccidono”, scritte contro il governo e i vaccini nel cimitero di Nembro. Il sindaco Cancelli: “Oltraggio ai nostri morti” (Di sabato 8 gennaio 2022) “I Vax uccidono”, “Il governo mente e lo sa”, “Vivi perché liberi”, “governo nazista”, “morti da vaz”. Sono alcune delle scritte apparse sul perimetro esterno del cimitero di Nembro, in provincia di Bergamo, nella notte tra 6 e 7 gennaio. A stigmatizzare gli atti vandalici è il sindaco Claudio Cancelli con un post su Facebook: “Con tristezza devo informarvi che questa notte i No vax estremisti hanno imbrattato con scritte deliranti il muro del nostro cimitero. Quelle scritte sono segni di Oltraggio verso i nostri morti e verso Nembro. Questi vandali dimostrano così la qualità dei loro argomenti ossia scarabocchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) “I Vax”, “Ilmente e lo sa”, “Vivi perché liberi”, “nazista”, “da vaz”. Sono alcune delleapparse sul perimetro esterno deldi, in provincia di Bergamo, nella notte tra 6 e 7 gennaio. A stigmatizzare gli atti vandalici è ilClaudiocon un post su Facebook: “Con tristezza devo informarvi che questa notte i No vax estremisti hanno imbrattato condeliranti il muro del nostro. Quellesono segni diverso ie verso. Questi vandali dimostrano così la qualità dei loro argomenti ossia scarabocchi ...

