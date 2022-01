Hefti e Lovato, due volti nuovi per la difesa (Di sabato 8 gennaio 2022) Cagliari e Genoa rinforzano il loro reparto difensivo con due nuovi volti. Gli isolani hanno messo le mani su Matteo Lovato, proveniente dall'Atalanta, mentre per i liguri ecco Silvan Hefti, laterale ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) Cagliari e Genoa rinforzano il loro reparto difensivo con due. Gli isolani hanno messo le mani su Matteo, proveniente dall'Atalanta, mentre per i liguri ecco Silvan, laterale ...

Ultime Notizie dalla rete : Hefti Lovato Hefti e Lovato, due volti nuovi per la difesa Cagliari e Genoa rinforzano il loro reparto difensivo con due nuovi volti. Gli isolani hanno messo le mani su Matteo Lovato, proveniente dall'Atalanta, mentre per i liguri ecco Silvan Hefti, laterale proveniente dallo Young Boys. Dopo Godin ? Dopo una bella stagione nel Verona di Juric, in estate si era trasferito ...

I consigli al Fantacalcio per la ventunesima giornata di Serie A! ... Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao ...30 GENOA (3 - 5 - 2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; ...

