Gf Vip | Carmen Russo contro Nathalie Caldonazzo | “Non mi piacciono le bugie”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Non si placano gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip: nella puntata del 7 gennaio a scontrarsi sono state. La ballerina e l’attrice si sono rese protagoniste di una lite riguardante la loro (presunta) amicizia fuori dal reality: se, infatti, la prima sosteneva di non aver mai avuto un legame di amicizia con la seconda, quest’ultima l’ha smentita. Ed ecco che le tra le due concorrenti si solleva la polemica. Polemica scoppiata durante la fase delle nomination della serata, in cuiha deciso di mandare a rischio eliminazione proprio. Un gesto che ha deluso l’attrice, convinta che lei e la ballerina fossero amiche, e che l’avrebbe difesa. Alfonso Signorini, però, ha voluto mostrare un video in ...

Ma, cos'è successo di preciso? Scontro al GFtraRusso e Nathaly Caldonazzo La puntata del Grande Fratelloandata in onda lo scorso venerdì 7 gennaio 2022 è stata molto particolare. Se ...Dalle domande hot di Lulù Selassié si passa nella casa del Grande Fratello2021 alle confidenze a sfondo sessuale. Le donne (non tutte) erano in camera questo pomeriggio ...Russo e Federica ...Forse ti aveva contattata la sorella di Enzo Paolo, ecco forse questo”. Durante la puntata del reality di Canale 5 andata in onda ieri 7 gennaio, Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo sono state le prota ...Non mancano le discussioni e le incomprensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Ogni giorno è infatti possibile assistere sempre a nuovi scontri e nelle ultime ore protagoniste di uno s ...