Georgina Rodriguez prima di Cristiano Ronaldo: “Vivevo in uno sgabuzzino, non avevo i soldi per il riscaldamento. Vendevo borse, ora le colleziono” (Di sabato 8 gennaio 2022) Si intitola Soy Georgina la docu-serie di Netflix sulla vita di Georgina Rodriguez, l’influencer di 27 anni, fidanzata ufficialmente con Cristiano Ronaldo dal 2017. La coppia, in attesa dei due gemellini ma già genitori di Alana Martina, è ormai tra le più famose e popolari del mondo. Ma prima che si accendessero i riflettori, per Georgina non è stata per niente facile. Lo ha raccontato lei stessa in un’anteprima della docu-serie pubblicata sul proprio profilo Instagram il 6 gennaio scorso. “L’arrivo nella Capitale (Madrid, ndr) è stato orribile. Non riuscivo a trovare una casa economica, erano tutte al di sopra delle mie possibilità. Alla fine ho trovato, a 300 euro al mese, un appartamento che era praticamente uno sgabuzzino”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Si intitola Soyla docu-serie di Netflix sulla vita di, l’influencer di 27 anni, fidanzata ufficialmente condal 2017. La coppia, in attesa dei due gemellini ma già genitori di Alana Martina, è ormai tra le più famose e popolari del mondo. Mache si accendessero i riflettori, pernon è stata per niente facile. Lo ha raccontato lei stessa in un’antedella docu-serie pubblicata sul proprio profilo Instagram il 6 gennaio scorso. “L’arrivo nella Capitale (Madrid, ndr) è stato orribile. Non riuscivo a trovare una casa economica, erano tutte al di sopra delle mie possibilità. Alla fine ho trovato, a 300 euro al mese, un appartamento che era praticamente uno”, ha ...

