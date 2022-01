Francesca non ce l’ha fatta. Lo scontro tremendo sulla statale, poi la più tragica delle notizie (Di sabato 8 gennaio 2022) Tragico incidente stradale in Lombardia. A perdere la vita è stata una giovane di 29 anni, Francesca Pirali. Ha cercato di lottare con tutte le sue forze in un letto di ospedale, ma non ce l’ha fatta ed è morta dopo due giorni di agonia. La ragazza era rimasta ferita molto gravemente in uno scontro terribile avvenuto sulla statale 42, nelle vicinanze del cimitero di Darfo Boario, in provincia di Brescia. Il sinistro si era registrato verso le ore 17 di mercoledì 5 gennaio. Drammatica la dinamica dei fatti. Francesca Pirali stava guidando un’automobile, una Fiat Panda, quando ha avuto un impatto frontale tremendo contro un camion di legname. Subito dopo l’accaduto, il conducente del mezzo pesante aveva immediatamente prestato i primi soccorsi alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Tragico incidente stradale in Lombardia. A perdere la vita è stata una giovane di 29 anni,Pirali. Ha cercato di lottare con tutte le sue forze in un letto di ospedale, ma non ceed è morta dopo due giorni di agonia. La ragazza era rimasta ferita molto gravemente in unoterribile avvenuto42, nelle vicinanze del cimitero di Darfo Boario, in provincia di Brescia. Il sinistro si era registrato verso le ore 17 di mercoledì 5 gennaio. Drammatica la dinamica dei fatti.Pirali stava guidando un’automobile, una Fiat Panda, quando ha avuto un impatto frontalecontro un camion di legname. Subito dopo l’accaduto, il conducente del mezzo pesante aveva immediatamente prestato i primi soccorsi alla ...

Advertising

ladyonorato : Aggiornamento dalla Sicilia ???? “Confino per le isole: Musumeci si sveglia, ma continua a sbagliare. La Costituzione… - francesca_flati : Intollerabile il linguaggio volgare e sessista che #dagospia ha rivolto nei confronti di @virginiaraggi. Questo non… - IrridenteL : RT @byoblu: Francesca Donato @ladyonorato, Europarlamentare per @byoblu: 'Il #greenpass non è uno strumento sanitario, ma bensì finanziario… - yukatowoo : @iKai94lee @hyunjindickbig Per me non sarebbe cambiato niente dopo la tua risposta a quel tweet o dopo aver accetta… - yukatowoo : @iKai94lee @hyunjindickbig Dopo che tu twitti “oddio francesca sto soffocando” nel tweet in cui scrive io e dana pe… -