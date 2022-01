Advertising

LaStampa : Di Maio ha avuto il Covid: è guarito e sta bene - LaStampa : Di Maio ha avuto il Covid: è guarito e sta bene - kospeti : RT @HuffPostItalia: Di Maio ha avuto il Covid: 'Sta bene, è già guarito' - gazzettaparma : Di Maio ha avuto il Covid: 'Sono guarito, sto bene' - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Di Maio ha avuto il Covid: 'Sta bene, è già guarito' -

Ultime Notizie dalla rete : Maio avuto

La Stampa

Il ministro degli Esteri Luigi Dihail Covid ma è già guarito ed ora è negativo e "sta bene". Dopo aver contratto il virus nel periodo natalizio, a quanto si apprende, il titolare della Farnesina nelle ultime 24 ore ha ...Affidarsi a Diricorda quella barzelletta di quello che cadendo dal 14° piano, contava man ... Dagospia scrive: " Se ieri Draghi avesseil polso d'acciaio del 2012, quello da "whatever it ...Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 10 gennaio 2022 Shauna (Denise Richards) giura a Quinn (Rena Sofer) di non aver mai avuto interesse per Eric ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto il Covid ma è già guarito ed ora è negativo e "sta bene". Dopo aver contratto il virus nel periodo ...