Complottisti da sempre, i media non c'entrano (Di sabato 8 gennaio 2022) Diversi analisti hanno richiamato l’attenzione sull’attuale diffusione di una lettura cospirazionista della realtà. Per la verità si tratta di uno schema interpretativo degli eventi che ha una lunga storia: basta pensare all’accusa rivolta già nel primo secolo dai pagani ai cristiani di complottare per sostituire all’Impero romano un nuovo ordine politico e sociale. Ma non c’è dubbio che alcune recenti vicende hanno reso il fenomeno particolarmente appariscente, ampio e inquietante. Dal 2017 avevano cominciato a circolare in Rete le teorie QAnon, secondo cui un gruppo di pedofili segretamente insediato nel cuore profondo dell’amministrazione statunitense (deep State) avrebbe cospirato per abbattere il governo Trump al fine di stabilire un nuovo ordine mondiale. Un loro fervente apostolo, Jacob Chansley, ne ha mostrato la capacità di incidere sulla politica americana. Si tratta infatti ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Diversi analisti hanno richiamato l’attenzione sull’attuale diffusione di una lettura cospirazionista della realtà. Per la verità si tratta di uno schema interpretativo degli eventi che ha una lunga storia: basta pensare all’accusa rivolta già nel primo secolo dai pagani ai cristiani di complottare per sostituire all’Impero romano un nuovo ordine politico e sociale. Ma non c’è dubbio che alcune recenti vicende hanno reso il fenomeno particolarmente appariscente, ampio e inquietante. Dal 2017 avevano cominciato a circolare in Rete le teorie QAnon, secondo cui un gruppo di pedofili segretamente insediato nel cuore profondo dell’amministrazione statunitense (deep State) avrebbe cospirato per abbattere il governo Trump al fine di stabilire un nuovo ordine mondiale. Un loro fervente apostolo, Jacob Chansley, ne ha mostrato la capacità di incidere sulla politica americana. Si tratta infatti ...

Danieleshredded : RT @MessoraClaudio: Come mai Abrignani infila improvvisamente tutte queste verità, che i 'complottisti' dicono da due anni (vaccinazione du… - jeegrobotz : RT @digioia_fabio: @LaStampa Ahhh… questo non bastava? Maledetti complottisti, che hanno sempre ragione!!!! - angeleri_mauro : RT @MessoraClaudio: Come mai Abrignani infila improvvisamente tutte queste verità, che i 'complottisti' dicono da due anni (vaccinazione du… - FioreFio4 : RT @MessoraClaudio: Come mai Abrignani infila improvvisamente tutte queste verità, che i 'complottisti' dicono da due anni (vaccinazione du… - CALIGOLA7 : RT @MessoraClaudio: Come mai Abrignani infila improvvisamente tutte queste verità, che i 'complottisti' dicono da due anni (vaccinazione du… -