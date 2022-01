C’è Posta per te, la triste decisione a poche ore dal debutto: che strazio! (Di sabato 8 gennaio 2022) Tra poche ore andrà in onda la prima puntata di “C’è Posta per te” ma uno degli ospiti previsti per la serata non ci sarà: chi è e perché? Mancano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 8 gennaio 2022) Traore andrà in onda la prima puntata di “C’èper te” ma uno degli ospiti previsti per la serata non ci sarà: chi è e perché? Mancano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - maparliamoodime : ok io sono già pronta per c’è posta - _Valealizzi_ : RT @lontanissimo_: Finalmente stasera pizza e c’è posta per te e a chi mi vuole male una makumba - ziamseyes : questa giornata la sto vivendo solo in funzione di c'è posta per te - N3K0STAN : @hyunjinikigai buonasera, benvenuti a c'è posta per te -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Che rapporto tra libertà di espressione e rispetto del sentimento religioso in Europa? korazym.org