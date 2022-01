Biathlon, staffetta mista Oberhof 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di sabato 8 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della staffetta mista di Oberhof, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Terza gara in programma sulle piste tedesche dopo le due sprint di ieri. Appuntamento alle ore 12.15. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. SEGUI LA diretta TESTUALE IL programma COMPLETO DELLA TAPPA programma OLIMPIADI PECHINO 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Il, glie latv delladi, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Terza gara insulle piste tedesche dopo le due sprint di ieri. Appuntamento alle ore 12.15. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+. SEGUI LATESTUALE ILCOMPLETO DELLA TAPPAOLIMPIADI PECHINOSportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Oberhof 2022 in DIRETTA: Norvegia e Francia favorite Italia outsider - #Biathlon… - zazoomblog : Biathlon start list staffetta singola mista Oberhof 2022: orari pettorali di partenza ed italiani in gara -… - TgrRaiFVG : Quinto posto per la staffetta italiana mista nella combinata nordica a Predazzo in Val di Fiemme. - infoitsport : Biathlon, starlist Staffetta mista Oberhof 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali, chi partecipa - infoitsport : Biathlon, starlist Staffetta a coppie miste Oberhof 2022: orari, tv, programma, streaming, pettorali, chi partecipa -