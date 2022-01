Beautiful, trama 8 gennaio 2022: Hope abbassa la guardia con Thomas (Di sabato 8 gennaio 2022) Anticipazioni Beautiful oggi 8 gennaio 2022 con alcuni colpi di scena molto interessanti, per un fine settimana che farà emergere non poche domande. La mossa di Shauna Nuova puntata Beautiful oggi 8 gennaio 2022 con la mossa di Shauna che metterà non poca tensione a tutta la situazione già presente. La Fulton è tornata a Los Angeles nella dependance di Eric Forrester. Wyatt e Flo, una volta che hanno saputo della sua sistemazione, si sono subito mossi per capire il motivo. Loro sono convinti che il suo vero obiettivo sia Forrester Senior e che voglia insinuarsi nella sua vita. Flo e Wyatt partono all'attacco e si recano da Shauna. I due fidanzati consigliano alla donna di lasciare immediatamente la dependance di Eric e trovarsi un altro posto. La Fulton capisce il loro punto di vista ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 gennaio 2022) Anticipazionioggi 8con alcuni colpi di scena molto interessanti, per un fine settimana che farà emergere non poche domande. La mossa di Shauna Nuova puntataoggi 8con la mossa di Shauna che metterà non poca tensione a tutta la situazione già presente. La Fulton è tornata a Los Angeles nella dependance di Eric Forrester. Wyatt e Flo, una volta che hanno saputo della sua sistemazione, si sono subito mossi per capire il motivo. Loro sono convinti che il suo vero obiettivo sia Forrester Senior e che voglia insinuarsi nella sua vita. Flo e Wyatt partono all'attacco e si recano da Shauna. I due fidanzati consigliano alla donna di lasciare immediatamente la dependance di Eric e trovarsi un altro posto. La Fulton capisce il loro punto di vista ...

Advertising

ParliamoDiNews : BEAUTIFUL: trama 8 gennaio 2022, anticipazioni puntata #beautiful #trama #gennaio #anticipazioni #puntata - wastedaway21 : La trama di Rebelde farà anche cagare, ma in 8 episodi abbiamo avuto più scene saffiche che in tante altre serie di… - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #8gennaio - ParliamoDiNews : BEAUTIFUL: trama 7 gennaio 2022, anticipazioni puntata #beautiful #trama #gennaio #anticipazioni #puntata - MartaFarasha : RT @LuxMh: Nella 5 puntata di Beautiful horror story, la Bambola sta escogitando un piano per liberarsi dei personaggi inutili come Flo, Sh… -