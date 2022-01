Barcellona beffato dal Granada Xavi mastica amaro | «Due punti persi»

(Di sabato 8 gennaio 2022) . I blaugrana non vanno oltre il pari Dopo l’1-0 al Maiorca e il 2-1 al modesto Linares in Copa del Rey, ildinon va oltre l’1-1 a. Vantaggio di De Jong e pareggio allo scadere di Antonio Puertas. Dopo il match amara l’analizi del tecnico blaugrana: «Quelli di oggi sono due». Il Barça resta al sesto posto in classifica, a -14 dal Madrid che affronterà mercoledì a Riad, Arabia Saudita, nella semifinale della Supercoppa di Spagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Stenta ancora il #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona beffato

SPORTFACE.IT

... abbiamo l'inizio di campionato shock della Juventus firmata Allegri 2.0, ma anche il mancato quarto posto del Napoliall'ultima giornata, l'eliminazione ai gironi di Champions del...Il più giovane hatutti. Robert Shwartzman (Haas) ha ottenuto il miglior tempo nella seconda e ultima giornata ... tornerà in pista alla fine di febbraio con i test di. F1 - Test Abu ...L’opposizione consiliare ha duramente attaccato l’amministrazione comunale sui costi per il servizio di raccolta dei rifiuti, con l’aumento delle bollette recapitate in questi giorni ai residenti dell ...Al Barça non basta De Jong. Il Barcellona ha a lungo accarezzato l’idea di portare i tre punti a casa. Gli uomini allenati da Xavi non sono andati oltre l’1-1 sul campo del Granada. La superiorità num ...