Almeno 21 persone sono morte nelle loro auto a causa di una tempesta di neve nel nord del Pakistan (Di sabato 8 gennaio 2022) Almeno 21 persone sono morte a causa di una tempesta di neve vicino alla cittadina di Murree, una località turistica a 70 chilometri dalla capitale del Pakistan, Islamabad. Le persone, soprattutto turisti, erano rimaste intrappolate in un enorme ingorgo stradale Leggi su ilpost (Di sabato 8 gennaio 2022)21di unadivicino alla cittadina di Murree, una località turistica a 70 chilometri dalla capitale del, Islamabad. Le, soprattutto turisti, erano rimaste intrappolate in un enorme ingorgo stradale

