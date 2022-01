(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella gara della 20ª giornata di Serie A, ilsupera per 3-1 la. In gol Giroud (su rigore), Messias, Abraham e Leao. Tra i protagonisti anche il portiere rossonero Mike. Guarda ildelle sue

Advertising

SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - SkySport : Mourinho, la rivelazione dopo Milan-Roma: 'Un piacere tremendo aver rifiutato i rossoneri' #SkySport #SkySerieA… - calciomercatoit : ?? - 9jordsss : Prime Milan prime Gattuso ???? - Mediagol : VIDEO Milan-Roma, Maignan una garanzia: rivedi le parate più belle -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Milan

... Calabria e Tomori non hanno minimamente scalfito ilche comincia il 2022 allo stesso identico modo di come aveva chiuso il 2021: con una vittoria che ammiriamo nelRoma 3 - 1 . Le ......Match Official, della Fifa, pur non essendo internazionale), sul resto è tutta farina (poca) del suo sacco: concede alun secondo rigore che è uguale ai contatti Tonali - Zaniolo e ...Il video con gli highlights e i gol di Milan-Roma 3-1, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Meazza vantaggio rossonero col gol di Giroud su rigore e poi di Messias dopo il p ...Video Milan Roma (risultato finale 3-1): i rossoneri inaugurano il 2022 con una bella vittoria contro i giallorossi. A segno Giroud, Messias e Leao.