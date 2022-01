Variante Omicron | “in Francia picco atteso tra 10 giorni”

(Di venerdì 7 gennaio 2022), intra diecidovrebbe essere raggiunto ildella nuova ondata di contagi causati dalla nuova mutazione del Covid. Lo ha dichiarato il professor Alain Fischer, un funzionario responsabile della strategia francese per il vaccino contro il Covid-19, intervistato dall’emittente Lci Tv. “Penso che stiamo arrivando aldi questa nuova ondata”, ha detto Fischer a LCI TV, aggiungendo che il massimo dei contagi potrebbe arrivare “verso l’inizio della seconda metà di gennaio, quindi tra circa 10”. Inla media di nuovi contagi sui setteè salita sopra i 200mila per la prima volta dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Italia Sera.

La pandemia di Covid - 19 rischia di mandare all'aria un'altra stagione televisiva. L'ondata di contagi alimentata dalla variante Omicron che sta investendo gli Stati Uniti d'America e in modo non meno preoccupante il resto del mondo, sta mettendo un freno alla ripartenza delle riprese di numerose serie tv dopo la pausa ... Ma questa è la variante Omicron, è un virus diverso. Gli anticorpi prodotti dal vaccino ce la fanno fino ad un certo punto. Mi sono ritrovato con una carica virale alta.