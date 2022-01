Ultime Notizie Roma del 07-01-2022 ore 20:10 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione alla fiera dalla redazione qua line apertura tra 10 giorni 200.000 classi più di una su due dall’infanzia alle superiori rischiano di dover interrompere la didattica in presenza di queste merde da un’analisi di tutto scuola che sono proprio prima del numero di classi che potrebbero superare i limiti massimi di alunni contagiati previsti dalle recenti misure varate dal Governo più migliore 406000 casi positivi registrati alla vigilia dell’epifania si spiega nello studio Stime attendibili circa 300 mila gli alunni contagiati si può calcolare il rapporto all’intera popolazione scolastica Siamo circa 35 mila i bambini della scuola dell’infanzia infettati 95.000 quelli della scuola primaria 65 mila gli alunni scuola secondaria di primo grado e 105 mila studenti delle superiori e alcuni componenti del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione alla fiera dalla redazione qua line apertura tra 10 giorni 200.000 classi più di una su due dall’infanzia alle superiori rischiano di dover interrompere la didattica in presenza di queste merde da un’analisi di tutto scuola che sono proprio prima del numero di classi che potrebbero superare i limiti massimi di alunni contagiati previsti dalle recenti misure varate dal Governo più migliore 406000 casi positivi registrati alla vigilia dell’epifania si spiega nello studio Stime attendibili circa 300 mila gli alunni contagiati si può calcolare il rapporto all’intera popolazione scolastica Siamo circa 35 mila i bambini della scuola dell’infanzia infettati 95.000 quelli della scuola primaria 65 mila gli alunni scuola secondaria di primo grado e 105 mila studenti delle superiori e alcuni componenti del ...

Advertising

Corriere : Filippine, rischiano l’arresto i non vaccinati che escono di casa - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - 77Chiaretta : RT @flying_mom: Se volete maggiori informazioni sulla vicenda di Marco Zennaro @luigidimaio @zaiapresidente @ItalyMFA #marcozennaroliberosu… - News24_it : Covid, oggi in Italia 108.304 casi e 223 morti: Toscana, Emilia, Abruzzo e Val d’Aosta in zona gialla. Vaccino e Gr… -