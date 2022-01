Treni, Italo riduce i servizi: da oggi stop a sei, dal 14 diventano 27 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Treni Italo, da oggi stop a 6 servizi e dal 14 gennaio diventeranno 27. A seguito dell’andamento dei contagi, comunica Italo in una nota, delle misure prese dal governo per arginare la situazione pandemica e della conseguente forte contrazione della domanda, Italo ritiene necessaria una riduzione dei servizi giornalieri. Le prime soppressioni riguarderanno da oggi 6 servizi che dal 14 gennaio diventeranno 27 (di cui 21 soppressi tutti i giorni e ulteriori 6 il martedì, mercoledì e giovedì). LA LETTERA AL GOVERNO – Un intervento tempestivo del governo per fronteggiare un “inevitabile e ulteriore peggioramento” dovuto all’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica e scongiurare, oltre ai tagli dei livelli di produzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022), daa 6e dal 14 gennaio diventeranno 27. A seguito dell’andamento dei contagi, comunicain una nota, delle misure prese dal governo per arginare la situazione pandemica e della conseguente forte contrazione della domanda,ritiene necessaria una riduzione deigiornalieri. Le prime soppressioni riguarderanno dache dal 14 gennaio diventeranno 27 (di cui 21 soppressi tutti i giorni e ulteriori 6 il martedì, mercoledì e giovedì). LA LETTERA AL GOVERNO – Un intervento tempestivo del governo per fronteggiare un “inevitabile e ulteriore peggioramento” dovuto all’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica e scongiurare, oltre ai tagli dei livelli di produzione ...

