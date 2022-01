Torino, parla Cairo: “Nuovo protocollo? Vi dico la mia” (Di venerdì 7 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato il Nuovo protocollo varato dal Consiglio di Lega Serie A per la gestione dei casi di positività al Covid tra i gruppi squadra. Con il Nuovo provvedimento, le squadre con un numero di giocatori disponibili pari a 13 (compresi quelli della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003) saranno chiamate a scendere in campo. Queste le sue dichiarazioni: Urbano Cairo“Personalmente, non sono d’accordo con questo Nuovo protocollo. Appiattirsi sulle norme Uefa è sbagliato, perché la Uefa deve conciliare le esigenze di molti campionati e non ha altre date da utilizzare. Un conto è dire che con alcuni positivi si può giocare, e su questo siamo tutti ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il presidente delUrbanoha commentato ilvarato dal Consiglio di Lega Serie A per la gestione dei casi di positività al Covid tra i gruppi squadra. Con ilprovvedimento, le squadre con un numero di giocatori disponibili pari a 13 (compresi quelli della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003) saranno chiamate a scendere in campo. Queste le sue dichiarazioni: Urbano“Personalmente, non sono d’accordo con questo. Appiattirsi sulle norme Uefa è sbagliato, perché la Uefa deve conciliare le esigenze di molti campionati e non ha altre date da utilizzare. Un conto è dire che con alcuni positivi si può giocare, e su questo siamo tutti ...

