Sidney Poitier: scomparso il primo attore afroamericano a vincere l'Oscar

È morto all'età di 94 anni Sidney Poitier, il primo attore afroamericano a vincere l'Oscar come Miglior attore protagonista. Indimenticabile la sua interpretazione in Indovina chi viene a cena?. Nella pellicola si raccontava l'amore della figlia di una coppia progressista, che portava un ragazzo di colore a casa per presentarlo ai genitori. Era il 1967, e si aprì per la prima volta la strada del successo ad Hollywood, per un attore afroamericano come era Poitier. Un simbolo più che un interprete di grande talento, scomparso dopo aver vissuto una vita intensa sotto i riflettori di un cinema, finalmente per la prima volta riformista. Nella rosa delle star più note del grande schermo ...

