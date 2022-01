Scuola, l’appello di 2mila presidi a Draghi: “In Dad fino a fine gennaio” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mancano le condizioni di sicurezza, il personale scarseggia così come le mascherine ffp2, e il rischio è di trovare classi vuote dopo pochi giorni. Questi i motivi per cui, duemila presidi, hanno spedito una lettera all’indirizzo del premier Draghi per chiedere la Dad (didattica a distanza) fino a fine gennaio. La proposta, inizialmente appoggiata da un manipolo di dirigenti scolastica, è stata poi appoggiata da poco meno di un terzo di quelli totali (8mila). I presidi fanno sapere che “una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di quelle a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa”. I firmatari ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Mancano le condizioni di sicurezza, il personale scarseggia così come le mascherine ffp2, e il rischio è di trovare classi vuote dopo pochi giorni. Questi i motivi per cui, duemila, hanno spedito una lettera all’indirizzo del premierper chiedere la Dad (didattica a distanza). La proposta, inizialmente appoggiata da un manipolo di dirigenti scolastica, è stata poi appoggiata da poco meno di un terzo di quelli totali (8mila). Ifanno sapere che “una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza (con l’attivazione di quelle a distanza) per due settimane è sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa”. I firmatari ...

