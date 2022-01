Ricerca | un algoritmo per l’Alzheimer | il Machine Learning ne individua le cause

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Unapubblicata dal Journal of Alzheimer ‘s Disease potrebbe aprire la strada a nuove metodiche di analisi su una grave malattia neurodegenerativa che ruba memoria e identità ai pazienti, il morbo di Alzheimer, e aiutare adrne l’insorgenza utilizzando l’intelligenza artificiale. Lo studio, condotto daitori dell’Universita’ di Chieti-Pescara, l’Irvine University e l’Universita’ della California, ha utilizzato un’enorme banca dati internazionali che raccoglie informazioni su migliaia di pazienti affetti da malattie neurodegenerative e un modello dimesso a punto da una squadra di giovani romani dell’unita’ biotech di ASC27, startup che porta l’intelligenza artificiale nei laboratori. Coordinato dal professore Stefano Sensi direttore del Dnisc, Dipartimento di ...

Intelligenza Artificiale ,L'approccio convenzionale alla computer vision si basa su reti neurali profonde che, dopo ... Partendo da un'immagine, l'di inferenza 3DP3 ricostruisce una ...Il lavoro del gruppo dipermetterà di riuscire ad individuare l'giusto per settare i pinger di Life Delfi, il progetto europeo che ha l'obiettivo di ridurre le interazioni tra ...L'obiettivo è ottimizzare i dissuasori acustici che allontanano i cetacei dalle reti da pesca, riducendo i rischi per gli animali ...La ricerca europea del Team di Life Delfi fa tappa al parco Oltremare di Riccione per studiare il linguaggio dei delfini I Ricercatori del CNR-IRBIM di Ancona, con la collaborazione del Dipartimento D ...