Napoli | mamma positiva al Covid-19 e non vaccinata partorisce 3 gemelli al Policlinico

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Parto trigemellare al“Federico II” di. Una, con pregressa infezione da-19 e non, proveniente dalla provincia di Salerno, ha dato alla luce tre bambini. La donna è stata accolta e seguita dall’equipe di Ginecologia ed Ostetricia federiciana, diretta L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

C'è preoccupazione al 'Policlinico Federico II' didove, nel pomeriggio della vigilia dell'Epifania, unapositiva al Coronavirus e non vaccinata ha dato alla luce tre gemelli (due maschietti ed una femminuccia). La donna, originaria di ...... l'emergenza pandemica, assistendo le mamme ed i loro bambini con grande professionalità ed umanità", dichiara il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Federico II" di, ...Un video ha ripreso le immagini dell'omicidio di Mariano Bacioterracino, nel maggio 2009 a Napoli, davanti a un bar di via Vergini, nel Rione Sanità.La mamma positiva non vaccinata è originaria della provincia di Salerno ed ha partorito alla 32esima settimana. Il parto al Policlinico Federico II di Napoli ...