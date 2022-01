Meteo | irruzione artica con pioggia e neve a quote basse in Sicilia | Calabria e Puglia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Con il giorno dell’Epifania è iniziata una fase decisamente invernale sull'Italia . Venti via via più freddi soffieranno su tutte le regioni, mentre una perturbazione riporterà forti precipitazioni...

Con il giorno dell'Epifania è iniziata una fase decisamente invernale sull'Italia . Venti via via più freddi soffieranno su tutte le regioni, mentre una perturbazione riporterà forti precipitazioni su ...L'inverno rialza la voce : nel weekend nuovaartica . Una perturbazione porterà neve copiosa nelle regioni adriatiche e i fiocchi ... Sommario Dove cadrà la neve Ildella prossima ...Maltempo al Centro, tornano le nebbie al Nord. La possima settimana torna l'anticiclone, ma potrebbe non durare molto. Metà gennaio in bilico tra Atlantico e Artico ...Con il giorno dell’Epifania è iniziata una fase decisamente invernale sull'Italia . Venti via via più freddi soffieranno su tutte le regioni, mentre una ...