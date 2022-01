MARE FUORI E RAIPLAY SBARAGLIANO MEDIASET E SKY: OLTRE 20 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’annuncio arriva da Cristiana Farina, sceneggiatrice di MARE FUORI, la serie cult di cui è in preparazione la terza stagione. Un successo strepitoso che permette a RAIPLAY di essere leader in Italia dell’on demand, surclassando MEDIASET e Sky. Incredibile! MARE FUORI primo da settimane per richieste on demand. 20 mln di VISUALIZZAZIONI. Numeri da Neflix world wide e nessuno dà fiato alle trombe?!?! Siamo un Paese con scarsa autostima è poco coraggio. Urge una cura. Suggerimenti? Una qualità incredibile di recitazione, scrittura, regia e fotografia che rendono MARE FUORI uno dei gioielli della serialità italiana. Non abbiamo niente da invidiare a tante blasonate serie estere. Occorre fare più sistema e comunicare meglio i successi. La ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’annuncio arriva da Cristiana Farina, sceneggiatrice di, la serie cult di cui è in preparazione la terza stagione. Un successo strepitoso che permette adi essere leader in Italia dell’on demand, surclassandoe Sky. Incredibile!primo da settimane per richieste on demand. 20 mln di. Numeri da Neflix world wide e nessuno dà fiato alle trombe?!?! Siamo un Paese con scarsa autostima è poco coraggio. Urge una cura. Suggerimenti? Una qualità incredibile di recitazione, scrittura, regia e fotografia che rendonouno dei gioielli della serialità italiana. Non abbiamo niente da invidiare a tante blasonate serie estere. Occorre fare più sistema e comunicare meglio i successi. La ...

