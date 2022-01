L’incidenza continua ad aumentare. Siamo a 1.669 contagi ogni 100.000 abitanti. In forte aumento anche l’Rt. Dieci le regioni ad alto rischio (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’incidenza settimanale a livello nazionale, secondo quanto riferisce la Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità (qui il focus) nel suo report settimanale, continua ad aumentare rapidamente: 1669 ogni 100.000 abitanti (31/12/-06/01) vs 783 ogni 100.000 abitanti (24/12- 30/12). Nel periodo 15 dicembre–28 dicembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23-2), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. È in forte aumento anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,3 (1,27-1,32) al 28/12 vs Rt = 1,11 (1,08-1,13) al 20/12. Il tasso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022)settimanale a livello nazionale, secondo quanto riferisce la Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità (qui il focus) nel suo report settimanale,adrapidamente: 1669100.000(31/12/-06/01) vs 783100.000(24/12- 30/12). Nel periodo 15 dicembre–28 dicembre,medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23-2), inrispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. È inl’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,3 (1,27-1,32) al 28/12 vs Rt = 1,11 (1,08-1,13) al 20/12. Il tasso di ...

