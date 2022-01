In Canada da oggi è vietata la terapia di conversione dell’orientamento sessuale e dell’identità o espressione di genere (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venerdì, in Canada, è entrata in vigore la legge che vieta la controversa terapia di conversione dell’orientamento sessuale, e dell’identità o dell’espressione di genere. La legge era stata approvata all’inizio di dicembre sia dalla Camera che dal Senato canadesi. Con Leggi su ilpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Venerdì, in, è entrata in vigore la legge che vieta la controversadi, eo dell’di. La legge era stata approvata all’inizio di dicembre sia dalla Camera che dal Senato canadesi. Con

Ultime Notizie dalla rete : Canada oggi Atp Cup, la Russia si conferma bestia nera per Berrettini e Sinner ... ha deciso il match in favore di Medvedev e Safiullin che hanno centrato la semifinale, domani contro il Canada. L'altra semifinale la giocheranno oggi Spagna e Polonia. Come l'anno scorso, sono i ...

Speed skating, Europei 2022 oggi: orari gare, tv, programma, streaming, italiani in gara 7 gennaio Quest'oggi di scena quattro specialità: Team Sprint donne; Team Pursuit uomini; 3000m donne; 1000m uomini .al pari di Francesca Lollobrigida che nei 3000 ha ottenuto una vittoria a Calgary (Canada) e ...

Canada punta su idrogeno verde - ItaliaOggi.it Italia Oggi Canada punta su idrogeno verde L'idrogeno verde tra le montagne rocciose e i laghi dell'Alberta. Nella provincia del Canada, una delle più ricche e caratteristiche del Nord America, la nuova energia rinnovabile è destinata a divent ...

Dal Canada - Insigne voleva solo il Toronto: rifiutate offerte di big europee I nerazzurri avrebbero offerto più di quanto gli avesse offerto De Laurentiis per il rinnovo pur di portarlo in nerazzurro. 'L'attaccante del Napoli, è stato molto vicino all'Inter lo scorso novembre.

