Immagine corporea e stile di personalità: partecipa alla ricerca entro il 14 gennaio! (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Dott.ssa Chiara Lucentini (psicologa clinica), insieme al suo gruppo di ricerca composto dalla Dott.ssa Maria Natalia Vannoli, la Dott.ssa Debora Lepiscopia e il Dott. Gianluca Di Biagio, mi ha raccontato di uno studio che sta svolgendo da alcuni mesi per comprendere quale relazione ci sia tra l'Immagine corporea e lo stile di personalità degli individui. Dott.ssa Chiara Lucentini La Dott.ssa Lucentini si occupa prevalentemente di valutazione di disturbi specifici dell'apprendimento, neuropsicologia, sostegno psicologico per crisi evolutive e problemi esistenziali, training cognitivi per demenze, tutoring scolastico. Mentre l'attività di ricerca riguarda principalmente lo studio della Repertory Grid Technique e delle sue varie applicazioni in ambito ...

