Il Paradiso delle Signore, trama 7 gennaio: un segreto svelato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ezio Colombo potrebbe finire presto in seri guai, come suggerisce la trama de Il Paradiso delle Signore di oggi, venerdì 7 gennaio. L'uomo, di recente, ha chiesto alla sua attuale compagna, Veronica, di sposarlo e lei ha accettato con gioia, ma poco dopo Colombo ha scoperto che per ottenere il certificato di morte di Gloria, la sua prima moglie, è fondamentale la testimonianza della zia Ernesta. Quest'ultima ha fatto da poco ritorno a Milano e ha affrontato subito la discussione con Ezio in quanto non si sente certa di voler assecondare la sua richiesta in quanto dovrebbe recarsi al cospetto di un giudice e dichiarare la morte presunta di Gloria. L'anziana donna sentirà il bisogno di ritornare sull'argomento e ne riparlerà accuratamente con Ezio.

