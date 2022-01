I protagonisti della corsa al Quirinale sono già tutti sul palco (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al direttore- “In Italia ogni atto della vita pubblica ha due lati, uno apparente e un altro nascosto: vi è la scena e la controscena, perché le tradizioni della tirannide secolare ci hanno abituati alla cospirazione. Onde non sappiamo pensare a qualche cosa che dovrebbe per se stessa prodursi alla luce del giorno senza apparecchiarla colla cospirazione” (Francesco De Sanctis, “Sopra Niccolò Machiavelli”, 1869). Il retroscenismo, o cospirazionismo, fa parte della cultura profonda e viscerale degli italiani. E questo è un bel problema, anche in vista dell’apertura delle danze quirinalizie.Michele Magno C’è di buono che per la prima volta da molti anni a questa parte la competizione per il Quirinale, tra candidature esplicite e candidature implicite e autocandidature da ridere, è tutta lì: più scena che retroscena e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al direttore- “In Italia ogni attovita pubblica ha due lati, uno apparente e un altro nascosto: vi è la scena e la controscena, perché le tradizionitirannide secolare ci hanno abituati alla cospirazione. Onde non sappiamo pensare a qualche cosa che dovrebbe per se stessa prodursi alla luce del giorno senza apparecchiarla colla cospirazione” (Francesco De Sanctis, “Sopra Niccolò Machiavelli”, 1869). Il retroscenismo, o cospirazionismo, fa partecultura profonda e viscerale degli italiani. E questo è un bel problema, anche in vista dell’apertura delle danze quirinalizie.Michele Magno C’è di buono che per la prima volta da molti anni a questa parte la competizione per il, tra candidature esplicite e candidature implicite e autocandidature da ridere, è tutta lì: più scena che retroscena e ...

Advertising

Azzurri : ??’?????????????? ???? ????????????. ???????????? ???? ???? - BentivogliMarco : 'usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha; non siate spettato… - AHaonthefloor1 : Secondo me il video incriminato non esce in puntata perché parlano in inglese , è vietato e dovrebbero prendere un… - LaVeraAte : RT @GiorgiaIngusci: @ceredanicole Preferisco Wilde. “Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.” - GiorgiaIngusci : @ceredanicole Preferisco Wilde. “Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.” -

Ultime Notizie dalla rete : protagonisti della Il governo Draghi senza Draghi non ha senso, piuttosto si lavori per rafforzarlo A parte il fatto che è curioso che protagonisti o studiosi della politica si scandalizzino per il fatto che il premier abbia dovuto mediare, come se non fosse a capo di una maggioranza larghissima e ...

Marco Castoro Dopo l'ottimo mese di dicembre che ha fatto salire l'asticella ... Sergio Rubini, Can Yaman e Francesca Chillemi, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, protagonisti ...come il mare ci sono Can Yaman e Francesca Chillemi rispettivamente nei panni dell'ispettore e della ...

“Il peggior Natale della mia vita”: cast, trama e trailer Tv Sorrisi e Canzoni Lgd, il nuovo anno riprende tra le proteste Presidi ai cancelli della cooperativa di logistica tra Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo: non si ferma la lotta iniziata ad agosto ...

La (poca) sicurezza all'interno delle carceri siciliane Tra intimidazioni in busta chiusa, carenze di personale e controlli inadeguati, si respira un clima di tensione negli istituti penitenziari che è peggiorato con la pandemia. «Ci sarebbero anche soluzi ...

A parte il fatto che è curioso cheo studiosipolitica si scandalizzino per il fatto che il premier abbia dovuto mediare, come se non fosse a capo di una maggioranza larghissima e ...... Sergio Rubini, Can Yaman e Francesca Chillemi, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales,...come il mare ci sono Can Yaman e Francesca Chillemi rispettivamente nei panni dell'ispettore e...Presidi ai cancelli della cooperativa di logistica tra Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo: non si ferma la lotta iniziata ad agosto ...Tra intimidazioni in busta chiusa, carenze di personale e controlli inadeguati, si respira un clima di tensione negli istituti penitenziari che è peggiorato con la pandemia. «Ci sarebbero anche soluzi ...