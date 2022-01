"I presidi invece di chiedere la Dad dovrebbero battersi per gli organici" (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - “È disarmante. I presidi invece di chiedere di non riaprire le scuole in presenza dovrebbero battersi per avere più finanziamenti per gli organici o per gli spazi negli istituti”: Gloria Ghetti professoressa di storia e filosofia al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, co-fondatrice del comitato 'Priorità alla scuola' che insieme a colleghi di tutta Italia, genitori e alunni, combatte da mesi contro la didattica a distanza, conversando con l'AGI, non fa sconti ai dirigenti scolatici (oltre 2.000 su 8.000 in servizio) che in una lettera appello indirizzata al governo chiedono la Dad per 2 settimane in vista del ritorno sui banchi programmato lunedì prossimo. “La scuola senza studenti è uno spazio morto. La scuola è solo in presenza” scandisce la docente che ai dirigenti ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - “È disarmante. Ididi non riaprire le scuole in presenzaper avere più finanziamenti per glio per gli spazi negli istituti”: Gloria Ghetti professoressa di storia e filosofia al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, co-fondatrice del comitato 'Priorità alla scuola' che insieme a colleghi di tutta Italia, genitori e alunni, combatte da mesi contro la didattica a distanza, conversando con l'AGI, non fa sconti ai dirigenti scolatici (oltre 2.000 su 8.000 in servizio) che in una lettera appello indirizzata al governo chiedono la Dad per 2 settimane in vista del ritorno sui banchi programmato lunedì prossimo. “La scuola senza studenti è uno spazio morto. La scuola è solo in presenza” scandisce la docente che ai dirigenti ...

