Draghi preoccupato per i contagi sente Gravina: "Il calcio valuti lo stop o le partite a porte chiuse" (Di venerdì 7 gennaio 2022) MILANO. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha chiamato oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione del calcio alle prese con l'aumento dei contagi per il Covi ... sul sito.

AmalaTV_ : GdS - Telefonata Draghi-Gravina con il premier che si dice preoccupato per la situazione. La Lega Serie A ribadisce… - maiohosonno1 : RT @FBiasin: “Telefonata #Draghi-#Gravina con il premier che si dice preoccupato per la situazione. La Lega #SerieA ribadisce la fiducia di… - Libero_official : Preoccupato per la crescita dei contagi da #Covid il premier #Draghi chiama il presidente della #Figc e gli chiede… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Covid, Draghi preoccupato chiama Gravina, ecco la situazione - Luipez4 : Forza Mario, mettilo in CULO a @FIGC e @SerieA LADRONE! -