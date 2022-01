Covid scuola, Renzi: “Chiusura sbagliata, piuttosto vaccinazione in classe” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il nostro scopo è quello di dover vaccinare sempre di più. Io sono per l’obbligo vaccinale da una vita. Per me nemmeno in Chiesa, e lo dico da cattolico, non si dovrebbe entrare senza green pass. Ma chiudere la scuola, no: è sbagliato. Mi spiega perché mia figlia dovrebbe poter andare in pizzeria e non a scuola? E’ una follia. Invece che chiudere, io fari i vaccini a scuola”. Lo dice Matteo Renzi a In Onda su La7, che poi, sulle affermazioni di Beppe Grillo sui vaccini chiosa: “Quando si parla di scienza Grillo deve tacere”. Sull’attuale situazione politica, Renzi poi chiarisce: “Un governo Draghi non può esserci senza Draghi. Ho rispetto per tutti i ministri ma senza Draghi non può esserci”. “Io penso che non si possa fare a meno della politica. Draghi non è arrivato lì perché ha vinto un concorso ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il nostro scopo è quello di dover vaccinare sempre di più. Io sono per l’obbligo vaccinale da una vita. Per me nemmeno in Chiesa, e lo dico da cattolico, non si dovrebbe entrare senza green pass. Ma chiudere la, no: è sbagliato. Mi spiega perché mia figlia dovrebbe poter andare in pizzeria e non a? E’ una follia. Invece che chiudere, io fari i vaccini a”. Lo dice Matteoa In Onda su La7, che poi, sulle affermazioni di Beppe Grillo sui vaccini chiosa: “Quando si parla di scienza Grillo deve tacere”. Sull’attuale situazione politica,poi chiarisce: “Un governo Draghi non può esserci senza Draghi. Ho rispetto per tutti i ministri ma senza Draghi non può esserci”. “Io penso che non si possa fare a meno della politica. Draghi non è arrivato lì perché ha vinto un concorso ...

