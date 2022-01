Covid: contagi boom. “Virus meno grave, endemico come l’influenza” (Di venerdì 7 gennaio 2022) A una settimana dall’inizio del 2022 cresce in maniera apparentemente inarrestabile l’epidemia di Covid in Italia e all’estero. Continua a salire l’indice di trasmissibilità Rt dei contagi, così come l’incidenza dei nuovi casi in rapporto alla popolazione. L’Rt è ora a livello di 1,43. Un balzo notevole dal valore di 1,18 di una settimana fa. L’incidenza sui nuovi casi del 6 gennaio è invece pari a 1.669 casi ogni 100mila abitanti. Si tratta di un valore che è raddoppiato rispetto al valore di 783 della scorsa settimana. Covid, sempre più ricoverati I dati emergono dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Cifre e numeri che sono all’esame della cabina di regia del Governo. “È in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione” recita il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) A una settimana dall’inizio del 2022 cresce in maniera apparentemente inarrestabile l’epidemia diin Italia e all’estero. Continua a salire l’indice di trasmissibilità Rt dei, cosìl’incidenza dei nuovi casi in rapporto alla popolazione. L’Rt è ora a livello di 1,43. Un balzo notevole dal valore di 1,18 di una settimana fa. L’incidenza sui nuovi casi del 6 gennaio è invece pari a 1.669 casi ogni 100mila abitanti. Si tratta di un valore che è raddoppiato rispetto al valore di 783 della scorsa settimana., sempre più ricoverati I dati emergono dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Cifre e numeri che sono all’esame della cabina di regia del Governo. “È in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione” recita il ...

