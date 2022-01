Covid | a Fiumicino apre nuovo hub per tamponi | priorità agli studenti Orari e costi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 gennaio 2022)– Era stato annunciato nel gironi scorsi e ora c’è una data per l’inaugurazione delhub pera piazzale Mediterraneo di: mercoledì 12 gennaio alle ore 11, come fa sapere il sindaco, Esterino Montino. “Da domani sia a piazzale Mediterraneo sia davanti alla scuola di Passoscuro le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole potranno fare il tampone a un costo calmierato di soli 5 euro e senza prenotazione – aggiunge il sindaco -. Domenica il presidio si sposterà da Passoscuro alla chiesa di San Giorgio a Maccarese e da martedì davanti il centro anziani di Aranova. Nei giorni successivi il camper per isi trasferirà nelle altre località del nord della città, mentre continuerà ad operare il presidio di piazzale Mediterraneo. Sarà possibile recarsi il questi punti per ...