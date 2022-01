Confronto governo-calcio: rischio porte chiuse! Le ultime (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si riavvicina lo spettro delle porte chiuse in Serie A: un ritorno al passato che sarebbe visto come conseguenza alla situazione che sta accadendo in Italia e nel mondo. Nel Confronto tra il presidente della FIGC Gravina e il Premier Mario Draghi, si è parlato di diverse soluzioni percorribili, soprattutto l’idea degli stadi chiusi. Serie A Draghi Gravina Nonostante ciò, al momento, per i club l’idea è di non sospendere il campionato, visto il fitto calendario che segue. Ma se tra 2-3 settimane la situazione non dovesse migliorare, come riporta calcio e Finanza, potrebbero rivelarsi alcuni scenari. Tra questi 5000 spettatori allo stadio o – appunto – le partite a porte chiuse. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si riavvicina lo spettro dellechiuse in Serie A: un ritorno al passato che sarebbe visto come conseguenza alla situazione che sta accadendo in Italia e nel mondo. Neltra il presidente della FIGC Gravina e il Premier Mario Draghi, si è parlato di diverse soluzioni percorribili, soprattutto l’idea degli stadi chiusi. Serie A Draghi Gravina Nonostante ciò, al momento, per i club l’idea è di non sospendere il campionato, visto il fitto calendario che segue. Ma se tra 2-3 settimane la situazione non dovesse migliorare, come riportae Finanza, potrebbero rivelarsi alcuni scenari. Tra questi 5000 spettatori allo stadio o – appunto – le partite achiuse. Francesco Scanu

