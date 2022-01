CES 2022: Razer presenta Project Sophia ed Enki Pro Hypersense, due concept per la postazione del futuro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel corso degli ultimi anni Razer ha abituato il pubblico del CES di Las Vegas ad aspettarsi dei concept molto particolari e futuristici, in alcuni casi evolutisi in veri e propri prodotti – come la maschera presentata lo scorso anno come Project Hazel, commercializzata oggi come Razer Zephyr – in altri rimasti semplici esercizi – come Project Christine, il desktop modulare presentato nel 2014 -. Per il 2022 il produttore americano di prodotti da gaming ha presentato due prototipi dedicati alla postazione di gioco: Project Sophia, una scrivania futurista modulare, ed Enki Pro Hypersense, una sedia da gaming con integrato un motore aptico sviluppato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel corso degli ultimi anniha abituato il pubblico del CES di Las Vegas ad aspettarsi deimolto particolari e futuristici, in alcuni casi evolutisi in veri e propri prodotti – come la mascherata lo scorso anno comeHazel, commercializzata oggi comeZephyr – in altri rimasti semplici esercizi – comeChristine, il desktop modulareto nel 2014 -. Per ilil produttore americano di prodotti da gaming hato due prototipi dedicati alladi gioco:, una scrivania futurista modulare, edPro, una sedia da gaming con integrato un motore aptico sviluppato in ...

