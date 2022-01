Calcio | Salernitana; a Verona senza 8 calciatori positivi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ciclo di tamponi effettuato in mattinata dallaha fatto emergere latà di un altro calciatore. Nel complesso i casi riscontrati dallo scorso 21 dicembre sono 13, di cui 11 ...

Senza gli otto atleti ancora positivi, in ogni caso, l'allenatore delladovrà convocare anche quattro - cinque elementi della Primavera. Ma dopo due aver saltato per Covid le sfide con ......30 Cagliari - Bologna 14:30 Torino - Fiorentina 16:30 Napoli - Sampdoria 16:30 Udinese - Atalanta 18:30 Genoa - Spezia 18:30 Roma - Juventus 20:45 Verona -20:45 Inter - Lazio- LA ...Tramite un comunicato ufficiale, la Salernitana ha informato che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al ...I granata allenati dall’ex atalantino Stefano Colantuono da oggi sono alle prese col rientro di tre negativizzati a fronte di un’ulteriore positivo Eroica, salvo decisioni Asl a intromettersi a dispet ...