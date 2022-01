Botman-Milan, l’agente: «Ecco qual è il vero scoglio» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Botman Milan, l’agente: «Ecco qual è il vero scoglio». Le parole di Francesco Miniero Francesco Miniero, dell’agenzia Muy Manero che rappresenta Sven Botman, ha parlato del difensore del Lille alla CMIT TV. Ecco le sue parole: CONCORRENZA – «Il Milan è un club interessato come altri, ma come andrà a finire non lo so. I rossoneri sono uno dei tre club più importanti del mondo, lo dice la storia, però il Lille sta disputando anche la Champions League. Rifiutato il Newcastle? Credo sia una sciocchezza. Lo scoglio più grande è convincere il Lille. Il Newcastle è un club importante, che gioca in un campionato importante come la Premier. vero che la sua situazione in classifica è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022): «è il». Le parole di Francesco Miniero Francesco Miniero, dell’agenzia Muy Manero che rappresenta Sven, ha parlato del difensore del Lille alla CMIT TV.le sue parole: CONCORRENZA – «Ilè un club interessato come altri, ma come andrà a finire non lo so. I rossoneri sono uno dei tre club più importanti del mondo, lo dice la storia, però il Lille sta disputando anche la Champions League. Rifiutato il Newcastle? Credo sia una sciocchezza. Lopiù grande è convincere il Lille. Il Newcastle è un club importante, che gioca in un campionato importante come la Premier.che la sua situazione in classifica è ...

