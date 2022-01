Borsa: Europa in rosso, con apertura debole a Wall Street (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono in rosso, tranne Londra (+0,1%), le principali Borse europee, dopo l'apertura debole di Wall Street, con il Dow Jones in calo dello 0,13%, mentre negli Usa i dati sulla creazione di nuovi posti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono in, tranne Londra (+0,1%), le principali Borse europee, dopo l'di, con il Dow Jones in calo dello 0,13%, mentre negli Usa i dati sulla creazione di nuovi posti ...

Advertising

Titti14760140 : RT @lupecchioli: La Brexit porterà UK alla rovina e fuggiranno dalla sua Borsa... forse no... anzi adesso la Borsa è più forte che mai... T… - fisco24_info : Borsa: Europa in rosso, con apertura debole a Wall Street: Scende prezzo gas in Europa. Male l'industria, bene le b… - infoiteconomia : Borsa: Europa incerta guarda a dati lavoro Usa, spicca Milano (+0,4%) con St - infoiteconomia : Borsa:Europa piatta attende Wall Street e dati Usa, Milano +0,4% - ForexOnlineMeIt : Borsa:Europa piatta attende Wall Street e dati Usa, Milano +0,4% - Tiscali Notizie -