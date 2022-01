Atp Sydney 2022: il montepremi e il prize money (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Sydney 2022, denominato ‘Tennis Classic’. L’evento andrà di scena sul cemento australiano tra lunedì 10 e sabato 15 gennaio, seguendo l’Atp Cup e i tornei di Melbourne e Adelaide 1. Gli azzurri Lorenzo Sonego e Fabio Fognini parteciperanno al torneo in questione, tentando di prepararsi al meglio in vista degli Australian Open 2022, appuntamento che fa da ciliegina sulla torta allo swing aussie d’inizio anno. Cristian Garin sarà il leader del main draw di Sydney, con Aslan Karatsev e Roberto Bautista Agut a seguirlo. Curiosità inoltre per vedere all’opera Taylor Fritz e Nikoloz Basilashvili, insidiosissimi outsider. Il prize money totale dell’evento australiano corrisponde a 329.323 euro, ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ile ildell’Atp 250 di, denominato ‘Tennis Classic’. L’evento andrà di scena sul cemento australiano tra lunedì 10 e sabato 15 gennaio, seguendo l’Atp Cup e i tornei di Melbourne e Adelaide 1. Gli azzurri Lorenzo Sonego e Fabio Fognini parteciperanno al torneo in questione, tentando di prepararsi al meglio in vista degli Australian Open, appuntamento che fa da ciliegina sulla torta allo swing aussie d’inizio anno. Cristian Garin sarà il leader del main draw di, con Aslan Karatsev e Roberto Bautista Agut a seguirlo. Curiosità inoltre per vedere all’opera Taylor Fritz e Nikoloz Basilashvili, insidiosissimi outsider. Iltotale dell’evento australiano corrisponde a 329.323 euro, ...

