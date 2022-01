Atp Cup 2022: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dell’Atp Cup 2022, terza edizione della nuova competizione a squadre che si disputa in Australia. Sono rimasti solamente quattro team a contendersi la vittoria ed è tempo di scendere in campo sulla Ken Rosewall Arena di Sydney. Due semifinali che mettono in palio due pass per l’atto conclusivo. Chi avrà la meglio? Di seguito tutti gli accoppiamenti, compiutamente chiariti dopo la fase a gironi. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI IL MONTEPREMI CALENDARIO ITALIA VENERDI’ 7 GENNAIO Ken Rosewall Arena – Semifinale Sessione notturna: SPAGNA b. POLONIA 2-0 SABATO 8 GENNAIO Ken Rosewall Arena – Semifinale Sessione diurna: RUSSIA vs CANADA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ile glidelledell’Atp Cup, terza edizione della nuova competizione a squadre che si disputa in Australia. Sono rimasti solamente quattro team a contendersi la vittoria ed è tempo di scendere in campo sulla Ken Rosewall Arena di Sydney. Dueche mettono in palio due pass per l’atto conclusivo. Chi avrà la meglio? Di seguito tutti gli, compiutamente chiariti dopo la fase a gironi. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI IL MONTEPREMI CALENDARIO ITALIA VENERDI’ 7 GENNAIO Ken Rosewall Arena – Semifinale Sessione notturna: SPAGNA b. POLONIA 2-0 SABATO 8 GENNAIO Ken Rosewall Arena – Semifinale Sessione diurna: RUSSIA vs CANADA SportFace.

